Royal Family | Archie compie due anni Gli auguri di Carlo “escludono” Meghan

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 6 maggio 2021) Il figlio diMarkle e del principe Harry ha spento due candeline Il piccolo, figlio diMarkle e del principe Harry spegne oggi due candeline. Il primogenito della coppia è infatti nato il 6 maggio 2019 e a giorni dovrebbe venire alla luce anche la sorellina visto che l’ex attrice è incinta. Non sono mancati, come di consueto, glida parte della. Sul profilo ufficiale della Regina Elisabetta tutti hanno notato come, quasi in forma distensiva, sia stata utilizzata una foto che ritrae Harry,e il piccolo. WishingMountbatten-Windsor a very happy 2nd birthday today. Dominic Lipinski / PA Images Pubblicato da Thesu Mercoledì 5 maggio 2021 E poi ...