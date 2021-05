Oroscopo 7 maggio 2021: novità in amore per Gemelli, Pesci scrupolosi (Di venerdì 7 maggio 2021) Le previsioni dell’Oroscopo del giorno 7 maggio 2021 denotano una giornata molto favorevole per i Gemelli, specie per quanto riguarda l’amore. Gli Scorpione devono riflettere, mentre i Pesci devono prestare attenzione ai nuovi progetti. Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete. Quel che è fatto è fatto. Questo non è il momento di rimuginare sul passato, L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 7 maggio 2021) Le previsioni dell’del giorno 7denotano una giornata molto favorevole per i, specie per quanto riguarda l’. Gli Scorpione devono riflettere, mentre idevono prestare attenzione ai nuovi progetti.da Ariete a Vergine Ariete. Quel che è fatto è fatto. Questo non è il momento di rimuginare sul passato, L'articolo proviene da KontroKultura.

