Maria Tona sbotta su Uomini e Donne: "Carne da macello. Non sono più stata invitata"

Spesso gli ex protagonisti di Uomini e Donne quando lasciano il programma si tolgono qualche sassolino dalle scarpe. Così è successo anche con Maria Tona, che in una recente intervista ha dichiarato che non può dire (fino a fine maggio) il motivo per cui non la vediamo più nello show di Canale 5. L'ex dama ha anche lanciato una shade parlando di "Carne da macello". "Questa è una delle domande a cui ancora non ho risposto ma ci sono dei motivi, non sono una persona superficiale né banale. Ti dico solo "Carne da macello", non mi piace essere un numero, non mi piace quando viene svalutata la mia intelligenza, e soprattutto quando viene messa alla prova la verità, il mio cuore e i sentimenti che provo.

