M5S, Conte fa il duro con Casaleggio «Devi darci i dati degli iscritti». E lui risponde per le rime (Di giovedì 6 maggio 2021) Tra movimento Conte e Casaleggio è guerra aperta. Pomo della discordia il prezioso elenco degli iscritti, custodito gelosamente dalla piattaforma Rousseau. Oggi è il giorno del contrattacco dell'ex premier. Leader in pectore del partito pentastellato. Azzoppato dalla sentenza della Corte di Cagliari (che ha respinto il ricorso di Crimi) e dall'offensiva, lanciata ieri sul Blog delle Stelle da Rousseau. L'altolà di Conte a Casaleggio: deve consegnare gli iscritti al movimento "Casaleggio per legge è obbligato a consegnare i dati degli iscritti al Movimento, che ne è l'unico e legittimo titolare", dice l'ex premier intervistato da Repubblica. "Su questo – aggiunge c'è poco da scherzare. Perché questi ..."

ilriformista : L’avvocato-pastore Silvio #Demurtas scippa a #Conte la guida del @Mov5Stelle: ora i cacciati chiedono i danni ai pe… - ilriformista : Se il Movimento 5 Stelle salda il debito, Casaleggio userà i fondi per fare concorrenza al suo ex partito: proprio… - fattoquotidiano : CONTE CONTRO CASALEGGIO Per la prima volta l'ex presidente del Consiglio parla dello scontro in corso - patriziadegioia : RT @annamariabusia: Sempre pensato e scritto che erano destinati all’estinzione per cannibalismo. #M5S #Conte - Nicholaslaveste : RT @BiwiMobu: F. Berti:' Conte prenda in mano formalmente il M5S'. ?????????? Ah sii?? Chi lo nomina?? Crimi il vertice scaduto abusivo decretat… -