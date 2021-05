Inter | corsa a tre per il nuovo inno | Pezzali in pole Andrà in scena contro la Sampdoria

(Di giovedì 6 maggio 2021)a tre per ildell’: Maxe Cecchetto sono in. Sarà svelato nel matchlaSabato pomeriggio l’potrà festeggiare lo scudetto appena conquistato insieme a 3.000 tifosi prima del matchla. Inoltre come riporta La Gazzetta dello Sport, il matchi blucerchiati sarà la gara in cui sarà lanciato il: il club ha infatti deciso di non aspettare la fine della stagione. Tra Povia e Merk & Kremont, a spuntarla dovrebbe essere stata la canzone di Maxe Claudio Cecchetto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Inter : ?? | MISTER Dopo mesi e mesi e mesi di corsa corsa corsa e lavoro lavoro lavoro... è il momento di una piccola 've… - Cellopngmn : RT @Inter: ?? | MISTER Dopo mesi e mesi e mesi di corsa corsa corsa e lavoro lavoro lavoro... è il momento di una piccola 'vendetta', gius… - PONOS_Job : RT @Inter: ?? | MISTER Dopo mesi e mesi e mesi di corsa corsa corsa e lavoro lavoro lavoro... è il momento di una piccola 'vendetta', gius… - Dottor_Chi : la corsa di @AchrafHakimi dopo il gol ?????? - famigliahorror : RT @Inter: ?? | MISTER Dopo mesi e mesi e mesi di corsa corsa corsa e lavoro lavoro lavoro... è il momento di una piccola 'vendetta', gius… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter corsa

Calcio News 24

La squadra di Ranieri proverà a vincere entrambe le sfide contro l', impresa riuscita al club ... Differenza che ha ribaltato la situazione e che rende questi 90 minuti decisivi per la...... nelle ultime ore ha preso piede anche il nome di Samuel , che di Mou è stato giocatore all'(... La filosofia è semplice: il calcio si gioca con il pallone,e palestra servono per il recupero.06 mag 2021 - Il rapper pubblica una serie di storie su Instagram a seguito dell’intervento del direttore di Rai3 in commissione di vigilanza del servizio pubblico ...Corsa a tre per il nuovo inno dell’Inter: Max Pezzali e Cecchetto sono in pole. Sarà svelato nel match contro la Sampdoria Sabato pomeriggio l’Inter potrà festeggiare lo scudetto appena conquistato in ...