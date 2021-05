Fonti Renzi su video autogrill: “Report dice il falso”. Ranucci replica (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) – “Il racconto che Ranucci riporta è falso. Come dimostreranno le immagini dell’autogrill l’auto di Renzi è andata via prima dell’auto di Mancini”. Così Fonti dell’ufficio stampa di Matteo Renzi in merito al video trasmesso dalla trasmissione e girato da un’insegnante con il suo telefonino il 23 dicembre scorso in un autogrill dell’autostrada Firenze-Roma, in cui riprende il leader di Italia Viva a conversazione con Marco Mancini, dirigente del Dis. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) – “Il racconto cheriporta è. Come dimostreranno le immagini dell’l’auto diè andata via prima dell’auto di Mancini”. Cosìdell’ufficio stampa di Matteoin merito altrasmesso dalla trasmissione e girato da un’insegnante con il suo telefonino il 23mbre scorso in undell’autostrada Firenze-Roma, in cui riprende il leader di Italia Viva a conversazione con Marco Mancini, dirigente del Dis. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

