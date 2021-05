Leggi su quattroruote

(Di giovedì 6 maggio 2021) L'intervento del Fleet&Professional Senior Manager dimotor group Massimilianoal tavolo di apertura della terza edizione del F&B, con il titolo Rivoluzione imminente, come cavalcarla anche se non voluta?, ha suscitato nei partecipanti alcune domande proprio sulle scelte strategiche della Casa giapponese. Qui sotto le risposte a questi quesiti proprio di. D.ha lanciato una vettura ad Idrogeno anche in Italia, ma non ci sono distributori. Come pensate abbia successo?R. Siamo convinti del potenziale dell'idrogeno per favorire il processo di de-carbonizzazione della nostra società. Per diffondere l'utilizzo dell'idrogeno e la creazione di una rete di rifornimento per il trasporto su strada, nel 2014 ...