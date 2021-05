Dossieraggi e veleni tra le toghe. Davigo si tira fuori dallo scandalo. Per il pm in pensione non ci sono state irregolarità. Ma in Procura non gli credono e indagano la segretaria (Di giovedì 6 maggio 2021) Che la loggia Ungheria esista davvero è un rebus ancora difficile da districare. Ma la fuga di notizie, i dossier che sono stati inviati a diversi quotidiani e le faide interne alla Procura di Milano, sono già sufficienti per causare l’ennesimo tsunami che, come già accaduto nel caso dell’ex pm Luca Palamara, sta mettendo in ginocchio la magistratura italiana. Fatti per i quali sono a lavoro quattro procure con quella di Roma che in queste ore sta spingendo sull’acceleratore per effettuare i propri accertamenti, tra cui l’audizione – in videoconferenza – di Piercamillo Davigo con cui, per la prima volta, viene messa nero su bianco una ricostruzione della vicenda relativa ai verbali di interrogatorio resi, tra il dicembre 2019 e il gennaio 2020, dall’avvocato Piero Amara ai pubblici ministeri di Milano ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 6 maggio 2021) Che la loggia Ungheria esista davvero è un rebus ancora difficile da districare. Ma la fuga di notizie, i dossier chestati inviati a diversi quotidiani e le faide interne alladi Milano,già sufficienti per causare l’ennesimo tsunami che, come già accaduto nel caso dell’ex pm Luca Palamara, sta mettendo in ginocchio la magistratura italiana. Fatti per i qualia lavoro quattro procure con quella di Roma che in queste ore sta spingendo sull’acceleratore per effettuare i propri accertamenti, tra cui l’audizione – in videoconferenza – di Piercamillocon cui, per la prima volta, viene messa nero su bianco una ricostruzione della vicenda relativa ai verbali di interrogatorio resi, tra il dicembre 2019 e il gennaio 2020, dall’avvocato Piero Amara ai pubblici ministeri di Milano ...

