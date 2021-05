Covid-19, un anno (e poco più) di pandemia in Italia: i numeri di internet (Di giovedì 6 maggio 2021) A poco più di un anno da lockdown e, più in generale, dallo scoppio della pandemia da Covid-19, è praticamente cambiato il mondo. Anche quello della rete. La conferma, come se ce ne fosse bisogno ma più dettagliata, arriva da Comscore, un’impresa mondialmente riconosciuta per attività di pianificazione, gestione e valutazione delle campagne mediatiche su diverse piattaforme. Covid-19 (Adobe Stock)Combinando misurazioni affidabili a sofisticate competenze di data science, ecco alcuni dati molto interessanti riguardo i significativi cambiamenti dei consumatori in tempo di Covid-19, riguardo anche le interazioni con i contenuti e la pubblicità attraverso le piattaforme. Effetto Covid-19: più tempo su internet. Soprattutto i ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) Apiù di unda lockdown e, più in generale, dallo scoppio dellada-19, è praticamente cambiato il mondo. Anche quello della rete. La conferma, come se ce ne fosse bisogno ma più dettagliata, arriva da Comscore, un’impresa mondialmente riconosciuta per attività di pianificazione, gestione e valutazione delle campagne mediatiche su diverse piattaforme.-19 (Adobe Stock)Combinando misurazioni affidabili a sofisticate competenze di data science, ecco alcuni dati molto interessanti riguardo i significativi cambiamenti dei consumatori in tempo di-19, riguardo anche le interazioni con i contenuti e la pubblicità attraverso le piattaforme. Effetto-19: più tempo su. Soprattutto i ...

borghi_claudio : @Gilgamesh__Fate @liberomondo2016 @Peter_Triscio @chilisummer @hermes_ticks @Mattia_Lz @Fabiusfax Dissento. Se foss… - FrancescoBonif1 : Nel marzo di un anno fa @matteorenzi chiese una commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid, per accertare event… - ernestocarbone : Da un anno @matteorenzi chiede una Commisione d’inchiesta sul COVID. Bisogna dare risposte. Su zone rosse mancate.… - AIncondizionato : @_RomamoR Credo sia una questione di regolamenti e tempistiche. Motivo per cui lo scorso anno in calendario, poi st… - bruno_simili : Il 2020 ha lasciato in povertà assoluta 335 mila famiglie in più rispetto all’anno precedente, con un incremento ma… -