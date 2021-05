Uomini e Donne, Oggi colpo di scena incredibile, Samantha si becca un bel No. Fan: “te lo meritavi” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ci saranno importanti passi avanti nel trono di Samantha Curcio Oggi a Uomini e Donne. L’appuntamento del giovedì con il programma condotto da Maria De Filippi sarà infatti centrato sulle vicende sentimentali dalla tronista curvy. Nelle scorse puntata, dopo il bacio con Alessio, tra i due c’era stata una forte lite in studio, Oggi i colpi di scena non mancheranno. A Uomini e Donne verrà mostrata l’uscita tra Samantha e Bohdan. Il ragazzo la porterà a una serata karaoke, dopo aver scoperto che quella è una passione delle tronista. Al termine dell’esterna la 30enne farà spegnere le telecamere e in studio racconterà che con Bohdan c’è stato un bacio. Samantha Curcio ammetterà Oggi a ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ci saranno importanti passi avanti nel trono diCurcio. L’appuntamento del giovedì con il programma condotto da Maria De Filippi sarà infatti centrato sulle vicende sentimentali dalla tronista curvy. Nelle scorse puntata, dopo il bacio con Alessio, tra i due c’era stata una forte lite in studio,i colpi dinon mancheranno. Averrà mostrata l’uscita trae Bohdan. Il ragazzo la porterà a una serata karaoke, dopo aver scoperto che quella è una passione delle tronista. Al termine dell’esterna la 30enne farà spegnere le telecamere e in studio racconterà che con Bohdan c’è stato un bacio.Curcio ammetteràa ...

