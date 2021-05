Torna a vivere il vecchio fiume di Buenos Aires

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Un’opera complessa e sostenibile che punta alla rigenerazione di uno dei bacini idrici più inquinati del Sud America in un’area dove vivono 4,3 milioni di abitanti. ? il tunnel di 12 chilometri che corre sotto il fondale del Rio De La Plata, sulle cui sponde sorgono le città die Montevideo. Il progetto, finanziato dal governo argentino e dalla Banca Mondiale, oggi è in fase avanzata di realizzazione e permetterà di smaltire 2,3 milioni di metri cubi di acqua al giorno, che saranno immesse nel Rio de la Plata dopo una corsa sotterranea iniziata nel 2015. Leggi l’intero articolo su Webuild Value

Un'opera complessa e sostenibile che punta alla rigenerazione di uno dei bacini idrici più inquinati del Sud America in un'area dove vivono 4,3 milioni di abitanti. il tunnel di 12 chilometri che corre sotto il fondale del Rio De La Plata, sulle cui sponde sorgono le città die Montevideo. Il progetto, finanziato dal governo argentino e dalla Banca Mondiale, oggi è in fase avanzata di realizzazione e permetterà di smaltire 2,3 milioni di metri cubi di acqua al giorno, che saranno immesse nel Rio de la Plata dopo una corsa sotterranea iniziata nel 2015.