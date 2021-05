Made in Abyss, da anime a titolo action RPG in arrivo su PC, PS4 e Switch (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo aver offerto un gioco di avventura/tattico come Re: Zero, Spike Chunsoft trasformerà un altro popolare manga dell'ultimo decennio in un gioco, ovvero Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness. Previsto per essere un gioco del genere action RPG in 3D, il titolo è stato annunciato da poco e possiamo dare uno sguardo ai primi dettagli. Il giocatore si unirà al mondo degli Abissi e potrà rivivere l'esperienza dell'anime nella modalità storia. Avremo diritto a un racconto originale che, buona notizia per i fan, sarà supervisionato dallo stesso autore. La trama si svolge diversi giorni dopo la partenza di Riko e Reg per l'Abisso e ci viene promessa la presenza di diversi personaggi famosi. Troveremo anche il cast vocale dell'anime. Sfortunatamente per adesso non c'è ancora nessun ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo aver offerto un gioco di avventura/tattico come Re: Zero, Spike Chunsoft trasformerà un altro popolare manga dell'ultimo decennio in un gioco, ovveroin: Binary Star Falling into Darkness. Previsto per essere un gioco del genereRPG in 3D, ilè stato annunciato da poco e possiamo dare uno sguardo ai primi dettagli. Il giocatore si unirà al mondo degli Abissi e potrà rivivere l'esperienza dell'nella modalità storia. Avremo diritto a un racconto originale che, buona notizia per i fan, sarà supervisionato dallo stesso autore. La trama si svolge diversi giorni dopo la partenza di Riko e Reg per l'Abisso e ci viene promessa la presenza di diversi personaggi famosi. Troveremo anche il cast vocale dell'. Sfortunatamente per adesso non c'è ancora nessun ...

