L’universo surreale e disperato del creatore di BoJack

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 5 maggio 2021) L’invenzione più famosa di Raphael Bob-Waksberg è un cavallo parlante, un ex star di una vecchia sit-com degli anni ’90 che affonda nelle dipendenze la sua difficoltà a stabilire relazioni autentiche con le persone. Un’idea così assurda che è diventata una delle serie più famose e celebrate di Netflix. Prima ancora diHorseman però, Bob-Waksberg aveva scritto altro, ma non cose molto diverse. Sono i racconti di “Qualcuno che ti ami in tutta la tua gloria devastata”, uscito per Einaudi con la traduzione di Marco Rossari, che raccoglie alcune pagine della sua scrittura disseminate negli anni. Storie surreali e assurde, amori dolorosi impastati in un umorismo dark, cenni di vita racchiusi in poche righe o in lunghi elenchi. Come quello delle “Bugie che ci raccontiamo”, ma – ricorda – è incompleto, o il “Catalogo dei pranzi con la persona che ti ha scaricato”, dove ...