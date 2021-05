Gemma Galgani ufficialmente fuori da Uomini e Donne? Giorgio Manetti non ci crede | “A Maria De Filippi conviene tenerla lì”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Una delle protagoniste più discusse diè indubbiamente. La veterana dama – nonché volto per eccellenza del Trono Over – è in cerca dell’amore da molto tempo. Si è messa in gioco senza remore nonostante le numerose delusioni sentimentali, e probabilmente è la sua inguaribile romanticheria che la sorregge nei … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Ultime Notizie dalla rete : Gemma Galgani

Niente da fare perche sull'agorà di Uomini e donne collezione un'altra terribile delusione amorosa. Eh sì, perché l'ennesimo 'no' ha scosso la vita (televisiva) della dama torinese ancora una volta. Ma ...Ma non sarà la sola coppia a scoppiare! Anche pernon andrà meglio: la frequentazione col signor Aldo si rivelerà l'ennesimo fuoco di paglia per la dama torinese. Insomma, ben due ...Che cosa accadrà nella nuova puntata di Uomini e donne in onda oggi, mercoledì 5 maggio 2021? Chi si accomoderà al centro dello ...Nel pomeriggio di mercoledì 4 maggio 2021 va in onda una nuova puntata del programma di Maria De Filippi, che dovrebbe vedere protagonisti dame e cavalieri del Trono Over ...