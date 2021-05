Gamescom 2021 cambia rotta e l'evento diventerà tutto digitale (Di mercoledì 5 maggio 2021) Durante lo scorso anno, una serie di fiere ed eventi sono stati costretti a diventare interamente digitali a causa della pandemia da COVID-19. La Gamescom era uno di questi spettacoli e, dopo essere diventato completamente digitale l'anno scorso, i suoi organizzatori speravano di ospitare uno spettacolo ibrido che mescolasse eventi di persona e live streaming digitali nel 2021. Sfortunatamente questa idea è stata accantonata, dato che gli organizzatori della Gamescom hanno annunciato che lo spettacolo sarà di nuovo tutto digitale quest'anno. L'annuncio è stato fatto nella giornata di oggi, in cui si afferma di aver scelto di passare al digitale nel 2021 dopo "ampie discussioni con partner ed espositori". Anche se ora sembra di vedere la luce in fondo ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 5 maggio 2021) Durante lo scorso anno, una serie di fiere ed eventi sono stati costretti a diventare interamente digitali a causa della pandemia da COVID-19. Laera uno di questi spettacoli e, dopo essere diventato completamentel'anno scorso, i suoi organizzatori speravano di ospitare uno spettacolo ibrido che mescolasse eventi di persona e live streaming digitali nel. Sfortunatamente questa idea è stata accantonata, dato che gli organizzatori dellahanno annunciato che lo spettacolo sarà di nuovoquest'anno. L'annuncio è stato fatto nella giornata di oggi, in cui si afferma di aver scelto di passare alneldopo "ampie discussioni con partner ed espositori". Anche se ora sembra di vedere la luce in fondo ...

