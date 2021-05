G7 Esteri: profonda preoccupazione per la Russia e per la Cina (Di mercoledì 5 maggio 2021) Mosca irresponsabile e destabilizzante, Pechino viola i diritti umani, si legge nella bozza del documento conclusivo Leggi su rainews (Di mercoledì 5 maggio 2021) Mosca irresponsabile e destabilizzante, Pechino viola i diritti umani, si legge nella bozza del documento conclusivo

elpiga3 : #1maggio Polo chimico azzerato; siderurgico in agonia; aviazione civile in crisi profonda; cantieristica in vendi… -