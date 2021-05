Ddl Zan, prova di forza di Pd e M5s. "C'è solo questo testo" (Di mercoledì 5 maggio 2021) prova di forza dell’ex maggioranza giallorossa sul tema dell’omofobia. “Non abbiamo nessuna intenzione di aprire una trattativa con il centrodestra per cambiare il ddl Zan, quello per noi è l’unico testo su cui ci confronteremo” scandisce Franco Mirabelli, capogruppo Dem in commissione Giustizia, al termine della riunione con M5S, Italia Viva, Leu e Autonomie per compattare la linea. Respinte le sirene di Lega e forza Italia che stanno limando un testo alternativo, a firma di Licia Ronzulli. L’obiettivo – se domani il presidente leghista della commissione Ostellari aprirà come ha promesso la discussione generale – è arrivare a votare il ddl Zan come testo base, condizione preliminare per andare in aula limitando i rischi. Togliendo dal tavolo le proposte alternative. L’asse ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 maggio 2021)didell’ex maggioranza giallorossa sul tema dell’omofobia. “Non abbiamo nessuna intenzione di aprire una trattativa con il centrodestra per cambiare il ddl Zan, quello per noi è l’unicosu cui ci confronteremo” scandisce Franco Mirabelli, capogruppo Dem in commissione Giustizia, al termine della riunione con M5S, Italia Viva, Leu e Autonomie per compattare la linea. Respinte le sirene di Lega eItalia che stanno limando unalternativo, a firma di Licia Ronzulli. L’obiettivo – se domani il presidente leghista della commissione Ostellari aprirà come ha promesso la discussione generale – è arrivare a votare il ddl Zan comebase, condizione preliminare per andare in aula limitando i rischi. Togliendo dal tavolo le proposte alternative. L’asse ...

NicolaPorro : I 3 lati oscuri del #ddlZan, illustrati in modo facile facile. Li capirebbe anche un 'comunista col Rolex'. E… - LegaSalvini : Stefania Pucciarelli, sottosegretario alla Difesa: ''È assordante il silenzio della sinistra sulle minacce di morte… - marattin : L’argomento più forte usato da coloro che si oppongono al DDL Zan è che non ci sarebbe bisogno dell’aggiunta delle… - MaxBordignon : RestiamoLiberi! Firma contro il ddl Zan, la legge bavaglio anti-omotransfobia! - 05Easyman : RT @LegaSalvini: Antonio Suetta, Vescovo: «DDL Zan? Va a introdurre interventi educativi nell’ambito scolastico per promuovere la propagand… -