Covid Lazio, Zingaretti: “Immunità di gregge in tempi brevi” (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Se corriamo con l’arrivo dei vaccini penso che” l’Immunità di gregge “sia un obiettivo raggiungibile sicuramente in tempi brevi”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo ad ‘Agorà’ su Rai3. Quanto alla possibilità che la Lombardia sia la prima Regione a raggiungere l’Immunità di gregge, ha aggiunto: “Io me lo auguro, dobbiamo smetterla con questa competizione”. “Il tasso di contagio sta scendendo e i morti calano anche perché c’è il coprifuoco, anche perché abbiamo capito che bisogna legare la rimozione di alcune misure al calo dei contagi” ha detto il governatore. Poi, illustrando in conferenza stampa gli effetti della campagna vaccinale sugli over 80, Zingaretti ha spiegato che “entro metà ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Se corriamo con l’arrivo dei vaccini penso che” l’di“sia un obiettivo raggiungibile sicuramente in”. Lo ha detto il presidente della Regione, Nicola, intervenendo ad ‘Agorà’ su Rai3. Quanto alla possibilità che la Lombardia sia la prima Regione a raggiungere l’di, ha aggiunto: “Io me lo auguro, dobbiamo smetterla con questa competizione”. “Il tasso di contagio sta scendendo e i morti calano anche perché c’è il coprifuoco, anche perché abbiamo capito che bisogna legare la rimozione di alcune misure al calo dei contagi” ha detto il governatore. Poi, illustrando in conferenza stampa gli effetti della campagna vaccinale sugli over 80,ha spiegato che “entro metà ...

