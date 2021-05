Covid | Fedriga | non fossilizzarsi sul coprifuoco

(Di mercoledì 5 maggio 2021) "Penso che dobbiamo guardare il settore delle riaperture ad ampio ventaglio. Ci sono attività ancora chiuse come le palestre e il settore del wedding (matrimoni, ndr) che non ha prospettive". Se "ci ...

Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano, a Radio24. "Mi auguro che il coprifuoco possa avere gradualità - ha puntualizzato - per ...Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano, auspicando 'che il coprifuoco possa avere gradualità, per arrivare a toglierlo. Ma se ci fosse la necessità ancora di ...TRIESTE, 05 MAG - "Penso che dobbiamo guardare il settore delle riaperture ad ampio ventaglio. Ci sono attività ancora chiuse come le palestre e il settore del wedding (matrimoni, ndr) che non ha pros ...Da settimane il nuovo terreno di scontro in maggioranza è sul coprifuoco, con il fronte guidato dal ministro della Salute Roberto Speranza che spinge per mantenerlo invariato finché la situazione sani ...