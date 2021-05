Bisogna "adeguarsi al sistema". Ma quale? (Di mercoledì 5 maggio 2021) Spero i lettori di questa rubrica mi perdonino se per una volta attingo a fatti personali, ma si dà il caso che il sottoscritto incroci spesso la propria strada con quella della Rai; e altrettanto spesso il sottoscritto si “adegui al sistema”, come dicono adesso in azienda quando devono far finta di sapere quello che ti stanno dicendo. Giusto un anno fa un mio servizio umoristico sull’uso delle mascherine ha rischiato di non andare in onda all’interno di un programma Rai (consegno sempre il mio lavoro prima perché sia approvato, è normale quando lavori con un editore e non per il tuo profilo social): alla fine del servizio ero nudo con solo una Ffp3 indosso lì dove non batte il sole (questo sei mesi prima che Sacha Baron Cohen facesse la stessa gag per promuovere il suo nuovo “Borat”) e secondo un funzionario Rai questa mia satira iconoclasta era “vilipendio a presidio ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Spero i lettori di questa rubrica mi perdonino se per una volta attingo a fatti personali, ma si dà il caso che il sottoscritto incroci spesso la propria strada con quella della Rai; e altrettanto spesso il sottoscritto si “adegui al”, come dicono adesso in azienda quando devono far finta di sapere quello che ti stanno dicendo. Giusto un anno fa un mio servizio umoristico sull’uso delle mascherine ha rischiato di non andare in onda all’interno di un programma Rai (consegno sempre il mio lavoro prima perché sia approvato, è normale quando lavori con un editore e non per il tuo profilo social): alla fine del servizio ero nudo con solo una Ffp3 indosso lì dove non batte il sole (questo sei mesi prima che Sacha Baron Cohen facesse la stessa gag per promuovere il suo nuovo “Borat”) e secondo un funzionario Rai questa mia satira iconoclasta era “vilipendio a presidio ...

