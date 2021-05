(Di martedì 4 maggio 2021) La giovane star del rock Ulisi è unito a “Old Rock” – alias– nel cast del film della Warner Bros. e del film DC Extended Universe della New Line Cinema. Che ruolo haininterpreta il ruolo del protagonista nei panni dell’antieroe della DC Comics Teth-, un egiziano che viene scelto dal mago Shazam come suo successore e riceve gli stessi poteri del suo futuro acerrimo nemico Shazam (Zachary Levi). Non si sa ancora chi interpreterà, ma dato il suo ruolo in Young Rock, un’apparizione in flashback nei panni di un giovane Teth-non può essere ...

3cinematographe : #DwayneJohnson al settimo cielo per il casting di #UliLatukefu #BlackAdam #DCEU - sfiorata82 : RT @badtasteit: #BlackAdam: #AldisHodge è arrivato sul set, #UliLatukefu entra nel cast del cinecomic - badtasteit : #BlackAdam: #AldisHodge è arrivato sul set, #UliLatukefu entra nel cast del cinecomic -

Ultime Notizie dalla rete : Uli Latukefu

Le riprese di Black Adam sono attualmente in corso e nel cast dell'atteso lungometraggio ci sarà anche. L'attore, recentemente, ha recitato nella serie Young Rock, dedicata alla vita di Dwayne Johnson, il protagonista del progetto tratto dai fumetti della DC. Attualmente la produzione del ...Con le riprese avviate, Deadline svela un nuovo ingresso nel cast di Black Adam in corsa. Stiamo parlando dell'attore(Young Rock) in un ruolo top - secret. Dwayne 'The Rock' Johnson sarà il protagonista del film nel ruolo principale. Black Adam è diretto da Jaume Collet - Serra da una sceneggiatura ...Uli Latukefu si unisce a Dwayne Johnson in Black Adam. Johnson interpreta il ruolo del protagonista nei panni dell'antieroe della DC Comics ...Dwayne Johnson è al settimo cielo all'idea di lavorare a Black Adam con Uli Latukefu, che lo ha interpretato in Young Rock.