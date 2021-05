Tuchel: “Non penso a moduli e giocatori, servirà coraggio per andare in finale” (Di martedì 4 maggio 2021) Il Chelsea si gioca il tutto per tutto nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Real Madrid, in programma domani sera a Stamford Bridge. Si parte dal’1-1 dell’andata e Thomas Tuchel ha parlato così in conferenza stampa: “La sfida sarà mantenere la stessa intensità durante l’intera partita. È una semifinale e la pressione è alta, perché si tratta di una partita a eliminazione diretta, quindi dovremo avere convinzione e sicurezza o non avremo alcuna possibilità. Non sono sicuro che il Real giocherà di nuovo con il 3-5-2, forse si schiererà col 4-3-3. Tutto cambierà in base a questa scelta, ma non pensiamo a questo. Dobbiamo pensare solo a essere abbastanza coraggiosi e dobbiamo fidarci delle nostre qualità: se siamo in finale, è perché ce lo siamo guadagnati e meritiamo di esibirci su un ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 4 maggio 2021) Il Chelsea si gioca il tutto per tutto nella semidi ritorno di Champions League contro il Real Madrid, in programma domani sera a Stamford Bridge. Si parte dal’1-1 dell’andata e Thomasha parlato così in conferenza stampa: “La sfida sarà mantenere la stessa intensità durante l’intera partita. È una semie la pressione è alta, perché si tratta di una partita a eliminazione diretta, quindi dovremo avere convinzione e sicurezza o non avremo alcuna possibilità. Non sono sicuro che il Real giocherà di nuovo con il 3-5-2, forse si schiererà col 4-3-3. Tutto cambierà in base a questa scelta, ma non pensiamo a questo. Dobbiamo pensare solo a essere abbastanzasi e dobbiamo fidarci delle nostre qualità: se siamo in, è perché ce lo siamo guadagnati e meritiamo di esibirci su un ...

tancredipalmeri : 'La difesa a 3 in Europa non la utilizza nessuno, Conte non ci arriva proprio'. Zidane e Tuchel si giocano la semi… - lola_non_lola : Tuchel è adorabile ogni tanto - EbigoErikse : @Giusepp11466571 Kantè ora tuchel non vuole darlo, e comunque a conte jl chealsea non regala nulla. Vedremo. Per qu… - rykyjeypynaz : Bobo a Cassano:'Tu puoi dirmi di Tuchel, io ti rispondo che Bielsa non ha mai vinto un cazzo.' Game. Set. Match. - LugumbreDude : @locamanuel73 Locatelli, ci ti consiglio non andare a la juve, non è una ottima squadra ed loro hanno un cattivo al… -