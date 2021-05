Spread Btp - Bund: poco mosso a 107 punti (Di martedì 4 maggio 2021) Poche oscillazioni per lo Spread tra Btp e Bund. Il differenziale tra il decennale italiano e quello tedesco è sceso a quota 107 punti base contro i 107,7 della chiusura di ieri. Il rendimento del Btp ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 4 maggio 2021) Poche oscillazioni per lotra Btp e. Il differenziale tra il decennale italiano e quello tedesco è sceso a quota 107base contro i 107,7 della chiusura di ieri. Il rendimento del Btp ...

fisco24_info : Spread Btp-Bund: poco mosso a 107 punti: Rendimento decennale allo 0,87% - PaoloSocrate : @strina_massimo @todorov_denis @borghi_claudio @vergognati Oltre ad insultarmi hai elementi che determinano il fatt… - CorriereQ : Spread Btp-Bund: in discesa a 108,3 punti - CorriereQ : Spread Btp-Bund: in calo a 107,7 punti - fisco24_info : Spread Btp-Bund: in calo a 107,7 punti: Il rendimento del decennale italiano è allo 0,87% -