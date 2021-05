Spazio, Ingenuity: 4° volo su Marte e l'inizio di una nuova fase (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo un piccolo brivido per un'anomalia nella transizione al "Flight mode", poi risolta, il 30 aprile 2021 l'elicotterino Ingenuity della Nasa ha completato con successo il suo quarto volo su Marte. ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo un piccolo brivido per un'anomalia nella transizione al "Flight mode", poi risolta, il 30 aprile 2021 l'elicotterinodella Nasa ha completato con successo il suo quartosu. ...

Affaritaliani : Spazio, Ingenuity: 4° volo su Marte e l'inizio di una nuova fase - ASI_spazio : Far volare un elicottero su #Marte era un’impresa tecnologica senza precedenti. Cosa c’è dietro al successo di… - ADM_assdemxmi : RT @wireditalia: Ingenuity non ha effettuato il suo quarto volo, quello finora più impegnativo. Ma il drone-elicottero della Nasa è in otti… - AleSalvi12 : Marte, #Ingenuity non decolla per il suo quarto volo - Spazio & Astronomia - - CatelliRossella : AHI! Marte, Ingenuity non decolla per il suo quarto volo - Spazio & Astronomia - -