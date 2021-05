Perché i 27mila barili di Ddt al largo della California devono preoccuparci

Leggi su linkiesta

(Di martedì 4 maggio 2021) Nei giorni successivi alla celebrazione dell’impegno climatico americano nel vertice convocato da Biden per l’Earth Day, un fantasma è tornato a infestare l’America: il Ddt. L’insetticida dei baby boomer è un fantasma peculiare: un po’il Ddt è come il mostro di un horror che non vuole saperne di morire e un po’la sua messa al bando negli Stati Uniti, quasi cinquant’anni fa, è stata la vittoria che ha acceso la scintilla dell’ambientalismo contemporaneo. La scoperta di un gigantesco pavimento di rifiuti tossici sul fondo dell’oceano è infine un monito sulla persistenza dei danni ecologici, anche mezzo secolo dopo le leggi fatte per contenerli. Cosa è successo Una spedizione dell’Universitàinsieme al National Oceanic and Atmospheric Administration ha trovato 27,345 ...