Moratti: “Mou alla Roma una sorpresa, felice per lui. Che duello con Conte!” (Di martedì 4 maggio 2021) Il presidente dell’Inter del Triplete, Massimo Moratti, ha commentato il passaggio del suo condottiero di quella Inter, Josè Mourinho, alla Roma. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport: “Mourinho alla Roma? Mi ha sorpreso, ma mi fa piacere tantissimo per lui. Il campionato diventa bellissimo e più interessante. Quest’anno era difficile che potesse tornare all’Inter, considerando che con Conte l’Inter ha vinto il campionato. La scelta, sia da parte di Mourinho che della Roma, sembra interessante. Se l’ho sentito? Sì, ma non abbiamo parlato di queste cose, l’avevo sentito quando era stato esonerato dal Tottenham”. Il duello con Conte: “La sfida con Conte sarà certamente interessante, con una carica speciale da parte di entrambi. Sarà uno stimolo anche per Conte? ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 4 maggio 2021) Il presidente dell’Inter del Triplete, Massimo, ha commentato il passaggio del suo condottiero di quella Inter, Josè Mourinho,. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport: “Mourinho? Mi ha sorpreso, ma mi fa piacere tantissimo per lui. Il campionato diventa bellissimo e più interessante. Quest’anno era difficile che potesse tornare all’Inter, considerando che con Conte l’Inter ha vinto il campionato. La scelta, sia da parte di Mourinho che della, sembra interessante. Se l’ho sentito? Sì, ma non abbiamo parlato di queste cose, l’avevo sentito quando era stato esonerato dal Tottenham”. Ilcon Conte: “La sfida con Conte sarà certamente interessante, con una carica speciale da parte di entrambi. Sarà uno stimolo anche per Conte? ...

