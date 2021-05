Microsoft e Adobe Flash Player: altro addio all’orizzonte (Di martedì 4 maggio 2021) Microsoft ha ufficialmente detto addio ad Adobe Flash Player. Nel dettaglio, la multinazionale co-fondata da Bill Gates ha deciso di rimuovere il sistema di cui sopra, in grande spolvero in particolare negli anni 2000 in un’epoca di internet completamente diversa rispetto a quella che stiamo vivendo attualmente, da Windows 10 e non solo. Adobe Flash Player rimosso da Windows 10“Per garantire la sicurezza dei nostri clienti – si legge sul blog ufficiale dell’azienda – Microsoft rimuoverà il componente Flash da Windows tramite l’aggiornamento per la rimozione di Adobe Flash Player KB4577586”. La rimozione scatterà dal prossimo mese, da giugno 2021, e l’aggiornamento ... Leggi su computermagazine (Di martedì 4 maggio 2021)ha ufficialmente dettoad. Nel dettaglio, la multinazionale co-fondata da Bill Gates ha deciso di rimuovere il sistema di cui sopra, in grande spolvero in particolare negli anni 2000 in un’epoca di internet completamente diversa rispetto a quella che stiamo vivendo attualmente, da Windows 10 e non solo.rimosso da Windows 10“Per garantire la sicurezza dei nostri clienti – si legge sul blog ufficiale dell’azienda –rimuoverà il componenteda Windows tramite l’aggiornamento per la rimozione diKB4577586”. La rimozione scatterà dal prossimo mese, da giugno 2021, e l’aggiornamento ...

