Mattarella “Supereremo prova pandemia anche grazie a Esercito”

(Di martedì 4 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il 160° anniversario della fondazione dell'Italiano, offre l'occasione di esprimere gratitudine verso una Forza Armata, risorsa importante per il Paese e protagonista in momenti significativi della nostra storia unitaria. Un patrimonio professionale giustamente riconosciuto e valorizzatoin occasione della presente crisi pandemica”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore dell', generale di Corpo d'Armata, Pietro Serino. “Giungano così a voi ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di truppa e personale civile, sentimenti di riconoscenza per il servizio che rendete alle istituzioni della Repubblica, alla quale siete legati da giuramento di fedeltà e, in particolare, l'apprezzamento per quanto avete fatto e ...

