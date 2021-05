De Vrij: «Scudetto punto di partenza. Lavorare con Conte è incredibile» (Di martedì 4 maggio 2021) Il leader difensivo dell’Inter Stefan De Vrij ha rilasciato alcune dichiarazioni sullo Scudetto al quotidiano tedesco Sportwereld Ecco le parole di Stefan De Vrij, uno dei fedelissimi di Antonio Conte, sullo Scudetto conquistato con la maglia dell’Inter. «Tutta quella gente in piazza Duomo a Milano, tutti sono così felici. La cosa divertente è che siamo liberi fino a mercoledì e solo allora rivedrò i miei compagni di squadra. Ecco come siamo diventati campioni d’Italia. Se questo è solo un punto di partenza? Mettiamola così: il club ha certamente ambizioni. Ma prima godiamoci questo traguardo. Se lavori con questo allenatore, capisci perché ha così tanto successo. È così appassionato, così esigente. E tatticamente molto forte» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021) Il leader difensivo dell’Inter Stefan Deha rilasciato alcune dichiarazioni sulloal quotidiano tedesco Sportwereld Ecco le parole di Stefan De, uno dei fedelissimi di Antonio, sulloconquistato con la maglia dell’Inter. «Tutta quella gente in piazza Duomo a Milano, tutti sono così felici. La cosa divertente è che siamo liberi fino a mercoledì e solo allora rivedrò i miei compagni di squadra. Ecco come siamo diventati campioni d’Italia. Se questo è solo undi? Mettiamola così: il club ha certamente ambizioni. Ma prima godiamoci questo traguardo. Se lavori con questo allenatore, capisci perché ha così tanto successo. È così appassionato, così esigente. E tatticamente molto forte» L'articolo proviene da Calcio News 24.

