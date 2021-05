Ddl Zan, oggi come nel 1945 la necessità di avanzare nella difesa dei diritti è sempre una priorità (Di martedì 4 maggio 2021) di Clarissa Persichini Costanzo Era il 1945, l’Europa ancora impegnata nella Seconda guerra mondiale, l’Italia divisa, il nord occupato dai nazisti, in corso una guerra per la liberazione. Eppure, il 31 gennaio di quell’anno, nonostante la profonda crisi sociopolitica, il Consiglio dei ministri ritenne ugualmente necessario discutere di una questione ormai inevitabile, il diritto di voto per le donne, tema che fu trattato, votato ed emanato sotto forma di Decreto Legislativo (luogotenenziale n. 23) il 1° febbraio 1945. Neanche all’ora erano tutti favorevoli, ma questo era ormai diventato un argomento improrogabile, conseguenza dei tempi. oggi come allora, ci troviamo di fronte a una questione di diritti, cioè di fronte a un disegno di legge per stabilire l’illegalità della propaganda e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) di Clarissa Persichini Costanzo Era il, l’Europa ancora impegnataSeconda guerra mondiale, l’Italia divisa, il nord occupato dai nazisti, in corso una guerra per la liberazione. Eppure, il 31 gennaio di quell’anno, nonostante la profonda crisi sociopolitica, il Consiglio dei ministri ritenne ugualmente necessario discutere di una questione ormai inevitabile, il diritto di voto per le donne, tema che fu trattato, votato ed emanato sotto forma di Decreto Legislativo (luogotenenziale n. 23) il 1° febbraio. Neanche all’ora erano tutti favorevoli, ma questo era ormai diventato un argomento improrogabile, conseguenza dei tempi.allora, ci troviamo di fronte a una questione di, cioè di fronte a un disegno di legge per stabilire l’illegalità della propaganda e ...

_arianna : Le critiche contro il DDL Zan smontate pezzo per pezzo | @crialicata - NicolaPorro : I 3 lati oscuri del #ddlZan, illustrati in modo facile facile. Li capirebbe anche un 'comunista col Rolex'. E… - marattin : L’argomento più forte usato da coloro che si oppongono al DDL Zan è che non ci sarebbe bisogno dell’aggiunta delle… - nonexpedit : RT @jimmomo: La più completa, definitiva stroncatura del Ddl Zan da una prospettiva libertaria. Le aberrazioni giuridiche e la minaccia all… - leodalneg : RT @ZanAlessandro: Apprendo che @matteosalvinimi vuole presentare un testo alternativo al #DDLZan. Ma ha cambiato idea? Non aveva altre pri… -