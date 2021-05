Ben Affleck viene scartato su un app di incontri | non lo accetta e invia un video alla ragazza

Leggi su biccy

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Ben, archiviata la relazione con la modella Ana De Armas, è ufficialmente single ed ha deciso di iscriversi a Raya, una nota app dimolto simile a Tinder. Un’app – che proprio come Tinder – per consentire a qualcuno di mandarti un messaggio devi prima approvarlo come ipotetico partner. Quando Benha beccato sull’app dila bella tiktoker Nivine Jay le ha messo un cuore di interesse ma lei – credendolo un impostore – ha dapprimato, poi cambiato idea e rifiutato. L’attore si è così stranito e nonndo il palese rifiuto ha cercato lasu Instagram e le hato un messaggio privato. A raccontare la storia è stata proprio Nivine Jay su TikTok, dove ha scritto: “Pensando al momento in cui mi sono ...