Amici 20, Rudy Zerbi rimprovera Deddy ma lui risponde: "Non lo accetto!" (Di martedì 4 maggio 2021) IL DAYTIME DI Amici 20 SU CANALE 5 Nella puntata del daytime di Amici 20 andata in onda il 4 maggio su Canale 5, il coach Rudy Zerbi riprende il suo allievo Deddy. LEGGI ANCHE Amici 20, I NUOVI GUANTI DI SFIDA VERSO LA PUNTATA DELLA SEMIFINALE "DIMOSTRAMI CHE VUOI LA FINALE" Il cantante Deddy è in sala prove quando lo chiama Rudy Zerbi. Settimanalmente tutti i concorrenti devono preparare dei brani per superare così le puntate del serale. Il guanto di sfida dato in settimana da Anna Pettinelli, sarà abbastanza complicato. Deddy dovrà sfidarsi contro Aka7even su tre brani a scelta del repertorio dei Coldplay. I due dovranno scrivere delle barre, nonché cantare e suonare il pianoforte.

