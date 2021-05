Summertime 2 | Netflix svela data di uscita e teaser della seconda stagione

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 3 maggio 2021)annuncia ladiserie italianacon un nuovo, nella colonna sonora il brano inedito L'ultima notte,cantautrice Ariete. Ladi, la serie originale italianaprodotta da Cattleya - parte di ITV Studios - ha ora unadie untrailer: la serie debutterà il prossimo 3 giugno in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Neltrailer le immagini sono scandite dall'inedito L'ultima notte, il brano firmato da Ariete e scritto appositamente per ...