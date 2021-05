Nascite ancora giù | Istat | “-30% in 12 anni”

(Di lunedì 3 maggio 2021) Natalitàin calo in Italia, con i decessi che superano le. Dai dati provvisori emerge infatti che lerisultano pari a 404mila mentre i decessi raggiungono il livello eccezionale di 746mila. Ne consegue una dinamica naturale (-decessi) negativa nella misura di 342mila unità, si legge nel report dell’sugli indicatori demografici 2020. Si registrano, in sostanza, 7 neonati e 13 decessi per mille abitanti. Il 2020, spiega l’nel report, segna l’ennesima riduzione delleche sembra non aver fine. Nel volgere di 12si è passati da un picco relativo di 577mila nati agli attuali 404mila, ben il 30% in meno. Alla contrazione dei progetti riproduttivi, con un tasso di fecondità totale sceso lo scorso anno a ...

istat_it : Indicatori demografici anno 2020: popolazione ancora in calo, minimo di nascite e massimo di decessi, flussi migrat… - graziano_delrio : Ancora allarme #Istat su poche nascite. L’assegno unico, il piano asili, i mutui agevolati, il lavoro per le donne:… - Avvenire_Nei : 14 maggio. Il Papa aprirà gli Stati Generali della Natalità. Istat: nascite ancora giù - fffpesce : RT @Avvenire_Nei: 14 maggio. Il Papa aprirà gli Stati Generali della Natalità. Istat: nascite ancora giù - ottovanz : RT @Avvenire_Nei: 14 maggio. Il Papa aprirà gli Stati Generali della Natalità. Istat: nascite ancora giù -

Ultime Notizie dalla rete : Nascite ancora

Sette neonati e 13 decessi per mille abitanti. 1,24 numero medio di figli per donna, il più basso dal 2003 Natalitàin calo in Italia, con i decessi che superano le. Dai dati provvisori emerge infatti che lerisultano pari a 404mila mentre i decessi raggiungono il livello eccezionale di ...... facendo registrare una 'dinamica naturale (- decessi)' negativa nella misura di 342mila ...in calo anche la natalità. Negli ultimi 12 anni si è passati da un picco relativo di 577 mila ...Natalità ancora in calo in Italia, con i decessi che superano le nascite. Dai dati provvisori emerge infatti che le nascite risultano pari a 404mila mentre i decessi raggiungono il livello eccezionale ...La Sardegna si conferma ancora una volta un’Isola senza bambini, con un aumento significativo della percentuale di riduzione della natalità e 0,95 figli di per donna. Questo quanto emerge dal report I ...