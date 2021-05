Lucy Liu e gli stereotipi sugli asiatici: “Ho contribuito ad abbatterli, ma la strada è ancora lunga” (Di lunedì 3 maggio 2021) La battaglia contro ogni tipo di discriminazione vede in prima linea anche i protagonisti del cinema e dello spettacolo. Lucy Liu, famosa attrice statunitense di origini taiwanesi, si è soffermata sull’impatto culturale del film “Charlie’s Angels”, uscito nel 2000, quando gli stereotipi nei confronti degli asiatici avevano ancora una larghissima diffusione. In un editoriale pubblicato giovedì dal Washington Post, intitolato “Il mio successo ha contribuito a spostare l’ago. Ma ci vorrà di più per porre fine a 200 anni di stereotipi asiatici”, l’attrice nominata agli Emmy ha spiegato perché fu davvero importante per lei recitare in quella pellicola. “Quando ero piccola, nessuno in televisione, nei film o sulle copertine delle riviste somigliava a me o alla mia ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 3 maggio 2021) La battaglia contro ogni tipo di discriminazione vede in prima linea anche i protagonisti del cinema e dello spettacolo.Liu, famosa attrice statunitense di origini taiwanesi, si è soffermata sull’impatto culturale del film “Charlie’s Angels”, uscito nel 2000, quando glinei confronti degliavevanouna larghissima diffusione. In un editoriale pubblicato giovedì dal Washington Post, intitolato “Il mio successo haa spostare l’ago. Ma ci vorrà di più per porre fine a 200 anni di”, l’attrice nominata agli Emmy ha spiegato perché fu davvero importante per lei recitare in quella pellicola. “Quando ero piccola, nessuno in televisione, nei film o sulle copertine delle riviste somigliava a me o alla mia ...

Filip_1199 : RT @biscottoverde: Perché nessuno di voi ha mai parlato di Why Women Kill, dark comedy-drama con Ginnifer Goodwin, Lucy Liu e Kirby Howell-… - biscottoverde : Perché nessuno di voi ha mai parlato di Why Women Kill, dark comedy-drama con Ginnifer Goodwin, Lucy Liu e Kirby Ho… - badtasteit : #LucyLiu dichiara: ho contribuito a rompere 200 anni di stereotipi - paperplatess : Lucy Liu in Chicago ?????????? - ShinyShingShing : Lucy Liu voice: BANZAI!!!! -