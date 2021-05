Luana, risucchiata da un rullo muore in fabbrica a 22 anni. Aveva un figlio piccolo (Di lunedì 3 maggio 2021) Lavorava da circa un anno in un’azienda tessile, Orditura Luana, in provincia di Prato, a Oste di Montemurlo. Stamani c’è morta, a 22 anni, finendo dentro l’ingranaggio dell’orditoio, la macchina che permette di preparare la struttura verticale della tela che costituisce la trama del tessuto. Si chiamava anche lei Luana, D’Orazio, giovane operaia e anche giovane mamma, di un bambino di 5 anni. Viveva a Pistoia, con i genitori e il fratello.Secondo una prima ricostruzione, la 22enne sarebbe rimasta impigliata nel rullo del macchinario a cui stava lavorando venendo poi trascinata. Accanto a lei c’era un collega, girato di spalle: quando si è voltato ha visto quello che era successo, ma ha riferito di “non aver udito grida di aiuto”. L’allarme è scattato subito, sul posto arrivati oltre ai vigili, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 3 maggio 2021) Lavorava da circa un anno in un’azienda tessile, Orditura, in provincia di Prato, a Oste di Montemurlo. Stamani c’è morta, a 22, finendo dentro l’ingranaggio dell’orditoio, la macchina che permette di preparare la struttura verticale della tela che costituisce la trama del tessuto. Si chiamava anche lei, D’Orazio, giovane operaia e anche giovane mamma, di un bambino di 5. Viveva a Pistoia, con i genitori e il fratello.Secondo una prima ricostruzione, la 22enne sarebbe rimasta impigliata neldel macchinario a cui stava lavorando venendo poi trascinata. Accanto a lei c’era un collega, girato di spalle: quando si è voltato ha visto quello che era successo, ma ha riferito di “non aver udito grida di aiuto”. L’allarme è scattato subito, sul posto arrivati oltre ai vigili, ...

