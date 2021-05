(Di lunedì 3 maggio 2021) Prosegue in positivo a metà pomeriggio Piazza Affari (+1,1%), mantenendo la maglia rosa tra le principali Borse europee, mentre le prospettive di un allentamento delle restrizioni per la pandemia da ...

fisco24_info : Borsa: Milano positiva (+1,1%) con auto e petroliferi: Banche e utility in rialzo. In rosso Diasorin e Stm - Tengu86 : RT @CronacheM: Palazzo Mezzanotte, la nuova Borsa di Milano, prima del settembre 1933, quando iniziarono i lavori di demolizione delle ulti… - violet6femme : RT @CronacheM: Palazzo Mezzanotte, la nuova Borsa di Milano, prima del settembre 1933, quando iniziarono i lavori di demolizione delle ulti… - dorinileonardo : RT @CronacheM: Palazzo Mezzanotte, la nuova Borsa di Milano, prima del settembre 1933, quando iniziarono i lavori di demolizione delle ulti… - Anders967 : RT @CronacheM: Palazzo Mezzanotte, la nuova Borsa di Milano, prima del settembre 1933, quando iniziarono i lavori di demolizione delle ulti… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

Intanto, a, Esprinet allunga il passo rispetto alla seduta precedente portandosi a 13,65 euro. 03 - 05 - 2021 04:42vanno bene le auto, con Ferrari (+2,5%) e Stellantis (+1,3%), in attesa della trimestrale come Cnh (+2%). Positiva Exor (+2%). In rialzo le assicurazioni, con Unipol (+2,3%) e Generali (+1,8%...Prosegue in positivo a metà pomeriggio Piazza Affari (+1,1%), mantenendo la maglia rosa tra le principali Borse europee, mentre le prospettive di un allentamento delle restrizioni per la pandemia da C ...Seduta molto positiva a Piazza Affari con un generale rimbalzo che trova conferma anche nell'avvio al galoppo di Wall Street sempre a ridosso di ripetuti massimi storici. Volumi comunque contenuti q ...