Billie Eilish: "Non conosco un ragazzo che non abbia vissuto una forma di violenza sessuale. È ovunque" (Di lunedì 3 maggio 2021) “Potresti pensare sia perché faccio parte dell’industria musicale. No, è ovunque. Non conosco una sola ragazza che non abbia vissuto una esperienza strana o molto negativa. Vale anche per i ragazzi”. L’ultimo singolo di Billie Eilish, Your Power, parla di una relazione violenta tra una minorenne e un uomo adulto. La cantante 19enne in un’intervista rilasciata a Vogue ha parlato di abusi sessuali e di quanto questi siano diffusi. “Non importa chi sei, qual è la tua vita, di chi ti circondi, quanto sei forte, quanto sei intelligente. Puoi sempre essere abusato” dice la cantante “Ragazze si ritrovano in situazioni che portano loro a dire ‘oh mio Dio, sono la vittima qui?’. Ed è imbarazzante, umiliante e demoralizzante rendersi conto che stai subendo degli abusi”. Eilish, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 3 maggio 2021) “Potresti pensare sia perché faccio parte dell’industria musicale. No, è. Nonuna sola ragazza che nonuna esperienza strana o molto negativa. Vale anche per i ragazzi”. L’ultimo singolo di, Your Power, parla di una relazione violenta tra una minorenne e un uomo adulto. La cantante 19enne in un’intervista rilasciata a Vogue ha parlato di abusi sessuali e di quanto questi siano diffusi. “Non importa chi sei, qual è la tua vita, di chi ti circondi, quanto sei forte, quanto sei intelligente. Puoi sempre essere abusato” dice la cantante “Ragazze si ritrovano in situazioni che portano loro a dire ‘oh mio Dio, sono la vittima qui?’. Ed è imbarazzante, umiliante e demoralizzante rendersi conto che stai subendo degli abusi”., ...

vogue_italia : Ecco la nuova Billie Eilish ?? - itsamybtw : Ma perché stiamo partendo dal presupposto che Billie Eilish sia stata obbligata a sessualizzarsi/svestirsi? Non può… - DetectiveFurud0 : RT @selenophjile: mi dispiace tantissimo per billie eilish. ricordo quando aveva detto che vestiva larga per non farsi sessualizzare e ora,… - forgetmenot4121 : RT @eeerieghost: 'e anche billie eilish è stata influenzata dal patriarcato ??' perché quando sentiva il bisogno di indossare esclusivamente… - eeerieghost : 'e anche billie eilish è stata influenzata dal patriarcato ??' perché quando sentiva il bisogno di indossare esclusi… -