Barbara D’Urso dura su Diletta Leotta: “Stai chiusa in casa e ti consiglio di stare zitta” (Di lunedì 3 maggio 2021) Diletta Leotta e lo sfogo contro i paparazzi Ormai sono diverse settimane che Diletta Leotta è al centro del gossip per via della sua presunta storia d’amore con Can Yaman. Infatti, in tanti sono convinti che questa relazione sia solo una messa in scena per far parlare di loro in vista dei nuovi impegni professionali. L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 3 maggio 2021)e lo sfogo contro i paparazzi Ormai sono diverse settimane cheè al centro del gossip per via della sua presunta storia d’amore con Can Yaman. Infatti, in tanti sono convinti che questa relazione sia solo una messa in scena per far parlare di loro in vista dei nuovi impegni professionali. L'articolo proviene da KontroKultura.

fanpage : Ad #AvantiUnaltroAncheDiSera con la complicità di Paolo Bonolis, Tommaso #Zorzi lancia una frecciata a Barbara D'… - photofyoo : in questa casa la simpatia per barbara d’urso ?????? - photofyoo : [barbara d’urso compare in tv con una caffettiera in mano] “oggi lo faccio io il caffeuccio a voi” mia madre: “e… - FloraPiachica : RT @MarcoNeri1987: Giusto per rispondere a chi dice che la d'urso non è mai bugiarda vediamo se condividendo il più possibile lei da una s… - francescac1908 : dobbiamo accoppare BaRbara D’UrSo perché si è permessa di dire che lo scudetto l’ha vinto la juve -