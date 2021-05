Agrigento | Procura chiude indagini su ' spese pazze' Mifsud | fu coinvolto anche nel Russiagate 2

(Di lunedì 3 maggio 2021) (Adnkronos) -era stato nominato Presidente del Consorzio Universitario dinel 2009 su indicazione dell'allora Presidente della Provincia Eugenio D'Orsi. L'accademico è statocondannato dalla Corte dei Conti di Palermo a risarcire un danno erariale alla provincia diè sparito dopo che nell'ottobre del 2017 gli investigatori Usa dell'epoca resero noto il suo coinvolgimento nel. Il Comitato nazionale democratico che ha citato in giudizioin merito all'hackeraggio di migliaia di email nel 2016 ha detto che il professore “è scomparso o forse morto”.

Pranzi, cene, trasferte e spese personali con le carte di credito del Consorzio universitario di Agrigento. La Procura di Agrigento chiude l'inchiesta e fa notificare l'avviso di conclusione indagini - propedeutico alla richiesta di rinvio a giudizio - per quattro dirigenti. Sono indagati l'ex presidente Joseph Mifsud, e altri dirigenti per spese pazze tra pranzi, cene, trasferte e acquisti personali con le carte di credito del consorzio universitario.