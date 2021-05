Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2021 ore 11:30 (Di domenica 2 maggio 2021) Viabilità 2021 2 MAGGIO ORE 11:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE, ANCORA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione AD ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI SU VIA LITORANEA NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA TORVAIANICA MENTRE SU VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA TORRE GAIA E FINOCCHIIO NELLE DUE DIREZIONI CODE PER TRAFFICO INTENSO A CAUSA DLE SENOS UNICO ALTERNATO PER LAVORI SU VIA FURBARA SASSO TRA CASTEL DEL SASSO E SAMBUCO NELLE DUE DIREZIONI IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO DA DOMANI 3 MAGGIO RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S, POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA, PER CONTO DELLA Regione Lazio, IN COLLABORAZIONE CON Roma ... Leggi su romadailynews (Di domenica 2 maggio 2021)2 MAGGIO ORE 11:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLACIRCONE, ANCORA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAAD ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI SU VIA LITORANEA NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA TORVAIANICA MENTRE SU VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA TORRE GAIA E FINOCCHIIO NELLE DUE DIREZIONI CODE PER TRAFFICO INTENSO A CAUSA DLE SENOS UNICO ALTERNATO PER LAVORI SU VIA FURBARA SASSO TRA CASTEL DEL SASSO E SAMBUCO NELLE DUE DIREZIONI IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO DA DOMANI 3 MAGGIO RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S, POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA, PER CONTO DELLA, IN COLLABORAZIONE CON...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Tragico incidente in superstrada: muore un 20enne Sul luogo dell'incidente, al chilometro 858,600 nel comune di Fasano, sono intervenuti il personale dell'Anas, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco per gestire la viabilità. Il traffico in ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02 - 05 - 2021 ore 09:30 VIABILITÀ 2021 2 MAGGIO ORE 9:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL' ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA'. UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON L'ALLERTA METEO, LA PROTEZIONE CIVILE HA ...

