"Servito su un piatto d'argento". Draghi, l'impensabile asse con Fedez: circola un dossier pesantissimo sulle nomine Rai (Di domenica 2 maggio 2021) Il dossier riguardante le nomine Rai è sulla scrivania di Mario Draghi già da diverse settimane, ma quanto accaduto al concertone del Primo Maggio potrebbe favorire il ribaltone a viale Mazzini che sembra essere nelle intenzioni del presidente del consiglio. “Fedez ha Servito a Draghi su un piatto d'argento la possibilità di far fuori i partiti nelle nomine Rai”, ha scritto maliziosamente il portaborse, un account Twitter anonimo che è sempre ben informato sui retroscena di palazzo. Ed effettivamente potrebbe essere così, dato che tutti si sono riscoperti contrari alla lottizzazione della Rai, anche Giuseppe Conte che con il suo governo ha fatto le ultime nomine e ora esprime solidarietà a Fedez. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) Ilriguardante leRai è sulla scrivania di Mariogià da diverse settimane, ma quanto accaduto al concertone del Primo Maggio potrebbe favorire il ribaltone a viale Mazzini che sembra essere nelle intenzioni del presidente del consiglio. “hasu und'la possibilità di far fuori i partiti nelleRai”, ha scritto maliziosamente il portaborse, un account Twitter anonimo che è sempre ben informato sui retroscena di palazzo. Ed effettivamente potrebbe essere così, dato che tutti si sono riscoperti contrari alla lottizzazione della Rai, anche Giuseppe Conte che con il suo governo ha fatto le ultimee ora esprime solidarietà a. ...

salidaparallela : RT @ilPortaborse_: Fedez ha servito a Draghi su un piatto d'argento la possibilità di far fuori i partiti nelle nomine Rai. - CampiGiovanna1 : RT @ilPortaborse_: Fedez ha servito a Draghi su un piatto d'argento la possibilità di far fuori i partiti nelle nomine Rai. - DanziPierluigi : RT @ilPortaborse_: Fedez ha servito a Draghi su un piatto d'argento la possibilità di far fuori i partiti nelle nomine Rai. - FalorniMarco : RT @ilPortaborse_: Fedez ha servito a Draghi su un piatto d'argento la possibilità di far fuori i partiti nelle nomine Rai. - PiramideRossa : RT @ilPortaborse_: Fedez ha servito a Draghi su un piatto d'argento la possibilità di far fuori i partiti nelle nomine Rai. -

Ultime Notizie dalla rete : Servito piatto Calciomercato Juventus, affare con il Milan: il super scambio è servito Calciomercato Juventus, idea scambio con il Milan: svelati i giocatori sul piatto. Ecco cosa bolle in pentola Calciomercato Juventus Milan / Milan e Juventus nelle ultime settimane hanno visto collimare le proprie strategie di mercato, e non solo per quanto concerne la ...

Plumcake salato zucchine e feta ... profumato con la menta, è una torta salata che può essere un antipasto semplice, da usare per un aperitivo, per un brunch o per un picnic, e servito con un'insalata di stagione diventa un piatto ...

Il pollo alla diavola è il piatto del ristorante "Due Mari" di Tiriolo - INGREDIENTI E PREPA Gazzetta del Sud Flavio Insinna come Corrado, estate in tv con Il pranzo è servito Torna in tv “Il Pranzo è Servito”, storico programma Mediaset che dal prossimo giugno approderà su Rai 1 con la conduzione di Flavio Insinna.

Bistrot Solo Oldani può trasformare il pancotto in un piatto glamour Seguendo la sua vocazione pop, lo chef di Cornaredo apre un temporary restaurant sotto una tensostruttura nella piazza al centro del Paese.

Calciomercato Juventus, idea scambio con il Milan: svelati i giocatori sul. Ecco cosa bolle in pentola Calciomercato Juventus Milan / Milan e Juventus nelle ultime settimane hanno visto collimare le proprie strategie di mercato, e non solo per quanto concerne la ...... profumato con la menta, è una torta salata che può essere un antipasto semplice, da usare per un aperitivo, per un brunch o per un picnic, econ un'insalata di stagione diventa un...Torna in tv “Il Pranzo è Servito”, storico programma Mediaset che dal prossimo giugno approderà su Rai 1 con la conduzione di Flavio Insinna.Seguendo la sua vocazione pop, lo chef di Cornaredo apre un temporary restaurant sotto una tensostruttura nella piazza al centro del Paese.