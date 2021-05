Sampdoria - Roma | le pagelle | Silva freddo e preciso | 7 Dzeko | errori che pesano | 5

(Di domenica 2 maggio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

VarskySports : Títulos de Liga en Italia?????? 36 Juventus 19 Inter 18 Milan 9 Genoa 8 Torino 7 Bologna 7 Pro Vercelli 3 Roma 2 Fior… - TuttoMercatoWeb : Crisi Roma: tre gol annullati, un rigore sbagliato. La Sampdoria vince 2-0 con un gol per tempo - SkySport : SAMPDORIA-ROMA 2-0 Risultato finale ? ? #AdrienSilva (45') ? #Jankto (66') ? ? - it_samp : #Video - #highlights #SampRoma 2-0: #Silva e #Jankto a segno, #Audero dice no a #Dzeko dal dischetto. #sampdoria - romanewseu : #SampdoriaRoma, l’analisi tattica: rilanci approssimativi, poca reattività su seconde palle e contrasti ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Roma

Respinta - capolavoro sul rigore. Attento su Smalling. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa include: Ogni giorno anticipazioni, inchieste, opinioni, analisi, ...Sorride Ranieri che si toglie la soddisfazione di battere la 'sua'dopo 12 anni, sorride la Samp che è stata premiata al termine di una gara giocata con ben altra attenzione e determinazione. <<...SAMPDORIA ROMA ANALISI TATTICA – Fate qualcosa….non so cosa…ma fate qualcosa…perché non è ancora finita, perché purtroppo mancano ancora 5 partite alla fine di questa straziante (in senso sportivo) st ...Il 18 maggio comincerà il 65° Eurovision Song Contest e il governo olandese apre i cancelli dell'Ahoy Arena al pubblico pagante.