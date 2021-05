Migranti: naufragio al largo della Libia, 11 corpi recuperati (Di domenica 2 maggio 2021) Nuovo naufragio al largo della Libia: lo riferisce la portavoce dell’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, Safa Msehli. I corpi di 11 Migranti sono stati portati a riva in Libia oggi, dopo che una barca si è capovolta al largo della costa di Zawya. Dodici sopravvissuti sono stati ritrovati e riportati indietro dalla guardia costiera. Leggi anche: 1. Esclusivo TPI: “In Libia abbiamo navigato tra cadaveri. La guardia costiera non voleva salvarli perché c’era la tempesta”. Racconto dalla Ocean Vikings 2. “Persone maltrattate e picchiate nei centri di detenzione in Libia. Ma Draghi li chiama salvataggi”: parla Msf 3. Io reporter sul campo in Libia vi dico: “C’è poco da ... Leggi su tpi (Di domenica 2 maggio 2021) Nuovoal: lo riferisce la portavoce dell’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, Safa Msehli. Idi 11sono stati portati a riva inoggi, dopo che una barca si è capovolta alcosta di Zawya. Dodici sopravvissuti sono stati ritrovati e riportati indietro dalla guardia costiera. Leggi anche: 1. Esclusivo TPI: “Inabbiamo navigato tra cadaveri. La guardia costiera non voleva salvarli perché c’era la tempesta”. Racconto dalla Ocean Vikings 2. “Persone maltrattate e picchiate nei centri di detenzione in. Ma Draghi li chiama salvataggi”: parla Msf 3. Io reporter sul campo invi dico: “C’è poco da ...

