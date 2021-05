La Roma è scoppiata | la Sampdoria vince 2-0

Leggi su romadailynews

(Di domenica 2 maggio 2021)– Dopo il pesante 6-2 di Manchester laè chiamata a reagire in campionato per provare ad allungare sul Sassuolo diretto inseguitore, di fronte l’osticadi Claudio Ranieri, squadra solida e in grado di creare pericoli a tutti. Turnover obbligato per Fonseca, con Fuzato in porta, Kumbulla titolare insieme a Santon, Cristante che torna a centrocampo e per la prima volta il tandem Dzeko-Mayoral in avanti.in vantaggio Grande occasione in apertura per la, con Mayoral che si libera e calcia, ma Tonelli mura in angolo. Ci prova nuovamente lo spagnolo che, servito da Santon, vede il suo tiro respinto sulla linea ancora da Tonelli. A metà primo tempo Dzeko a tu per tu con Audero realizza il vantaggio della, ma il direttore di gara annulla per offside. ...