It e la scena di Pennywise nel frigorifero: ecco come fu realizzata (Di domenica 2 maggio 2021) ecco come fu realizzata la terrificante scena di It, la versione del 2017 diretta da Andy Muschietti, in cui Pennywise esce dal frigorifero. La scena di It, un film del 2017 diretto da Andy Muschietti, adattamento dell'omonimo romanzo di Stephen King, in cui Pennywise esce dal frigorifero fu realizzata dal regista del film grazie alla computer grafica e alle abilità di Bill Skarsgård, interprete del Clown Ballerino. Durante le riprese della scena l'attore svedese si trovava sul fondo del frigorifero, sdraiato sulla schiena, e attaccato a dei fili che ruotavano il suo corpo mentre lo tiravano fuori. Skarsgård ha dovuto letteralmente imparare a schiacciare il suo corpo ... Leggi su movieplayer (Di domenica 2 maggio 2021)fula terrificantedi It, la versione del 2017 diretta da Andy Muschietti, in cuiesce dal. Ladi It, un film del 2017 diretto da Andy Muschietti, adattamento dell'omonimo romanzo di Stephen King, in cuiesce dalfudal regista del film grazie alla computer grafica e alle abilità di Bill Skarsgård, interprete del Clown Ballerino. Durante le riprese dellal'attore svedese si trovava sul fondo del, sdraiato sulla schiena, e attaccato a dei fili che ruotavano il suo corpo mentre lo tiravano fuori. Skarsgård ha dovuto letteralmente imparare a schiacciare il suo corpo ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? It e la scena di Pennywise nel frigorifero: ecco come fu realizzata - scffr77 : Stanno facendo IT il remake di Muschietti. Sto guardando la scena della barchetta,e Pennywise. Questa scena mi fa s… -