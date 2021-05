Traffico Roma del 01-05-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 maggio 2021) Luceverdevai ritrovati dalla redazione circolazione scarsa sulla rete viaria della capitale raccomandiamo Tuttavia la massima prudenza nella guida soprattutto sull’asfalto reso viscido dalla pioggia di queste ore fino alle 20 chiuse a Piazza Vidoni Per lo svolgimento di una manifestazione davanti al Ministero della funzione pubblica altra manifestazione in pieno svolgimento per la ricorrenza della festa dei lavoratori in Piazza di Porta San Giovanni a Trastevere Sono iniziati i lavori di riqualificazione di Piazza Giuseppe Gioacchino Belli lavori che dureranno per circa tre mesi attenzione dunque la segnaletica da oggi come ogni anno in vigore l’orario estivo delle ZTL notturne di Trastevere San Lorenzo che fino ad ottobre con la sola eccezione di agosto saranno in vigore oltre alla Ale sabato anche il mercoledì e il giovedì sempre dalle 21:30 alle 3 di notte ...