Primo maggio 2021: negozi e supermercati aperti o chiusi in Italia. Info e orari (Di sabato 1 maggio 2021) Oggi, 1 maggio 2021 (Festa dei Lavoratori), i negozi e i supermercati sono aperti o chiusi in Italia? Una domanda che tanti Italiani si stanno ponendo in queste ore, complici anche le chiusure e i divieti in atto nel rispetto delle normative anti-Covid. C'è da dire che proprio come accaduto già a Pasqua e Pasquetta o per il 25 aprile, non c'è un'unica risposta a questa domanda, ma la situazione varia da Regione a Regione. Infatti le singole Regioni hanno l'autorità di imporre la chiusura delle attività commerciali oppure permettere l'apertura straordinaria anche durante i giorni non lavorativi. C'è da dire comunque che la situazione pandemica sembra sotto controllo in gran parte del Paese, con quasi tutte le Regioni in zona gialla.

