LIVE Moto2 | GP Spagna in DIRETTA | Gardner svetta in FP3 con il record della pista Ottima sessione per Di Giannantonio e Bezzecchi Alle 15 10 la Q1

(Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE MOTOGP DI OGGI 11.41 Prestazione incredibile per Diche si colloca a 20 millesimi daldiprestazione anche per(Sky). I due piloti italiani hanno tutte le carte in regola per conquistare la pole-position nellache vivremo a partire d15.10. 11.40 La classifica dei tempi: 1 87 R.1:40.841 2 21 F. DI+0.020 3 9 J. NAVARRO +0.071 4 16 J. ROBERTS +0.157 5 25 R. FERNANDEZ +0.161 6 22 S. LOWES +0.237 7 72 M. ...

motograndprixit : - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Spagna in DIRETTA: FP3 e qualifiche in tempo reale - #Moto2 #Spagna #DIRETTA: #qualifiche - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 | Gp Jerez FP2: @SamLowes22 precede @GardnerRemy , @nbulega è sesto - - motograndprixit : #Moto2 | Gp Jerez FP2: @SamLowes22 precede @GardnerRemy , @nbulega è sesto - - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 | Gp Jerez FP1: @GardnerRemy al comando, @Marco12_B è secondo - -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Moto2

... in vista del GP di Spagna (qui gli orari) si è già accesa incon Lowes e Gardner che stanno ... Guarda il GP di Spagnasu DAZN Giornata nera per molti italiani in pista Continuano a non ..., seconda sessione di prove libereRemy Gardner è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere classe. L'australiano, leader della classifica mondiale, ha segnato il tempo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E MOTOGP DI OGGI 10.37 Tutto è pronto da Jerez per la sessione che determinerà i piloti che accederanno direttamente alla Q2 di qu ...Moto Gp Spagna 1-2 maggio dove vedere le qualifiche e le gare in tv e in streaming, a che ora è su Tv8 la gara di Moto GP in chiaro ...