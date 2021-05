Gp Portogallo, Bottas pole. Ferrari in terza e quarta fila (Di sabato 1 maggio 2021) Valtteri Bottas in pole nel Gp del Portogallo. Il pilota finlandese della Mercedes è il più veloce nelle qualifiche con il tempo di 1’18”348 precedendo il compagno di squadra, Lewis Hamilton, di appena 7 millesimi. L’inglese deve rinviare l’appuntamento con la 100esima pole della carriera. Alle spalle delle Mercedes, terzo e quarto tempo per le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, che occupano la seconda fila. Quinto crono e terza fila per la Ferrari di Carlos Sainz, alla miglior qualifica della stagione. La rossa di Charles Leclerc, invece, è ottava in griglia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 maggio 2021) Valtteriinnel Gp del. Il pilota finlandese della Mercedes è il più veloce nelle qualifiche con il tempo di 1’18”348 precedendo il compagno di squadra, Lewis Hamilton, di appena 7 millesimi. L’inglese deve rinviare l’appuntamento con la 100esimadella carriera. Alle spalle delle Mercedes, terzo e quarto tempo per le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, che occupano la seconda. Quinto crono eper ladi Carlos Sainz, alla miglior qualifica della stagione. La rossa di Charles Leclerc, invece, è ottava in griglia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

